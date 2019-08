Questa mattina, alle ore 06.30 circa, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a Cabras, in via Leopardi, per incidente stradale.

Una Golf, condotta da un giovane, durante la sua corsa ha urtato contro il banchettone stradale, danneggiando l’auto. Dal veicolo è fuoriuscita una copiosa perdita di olio che ha reso pericolosa la strada per transito dei veicoli.

Sul posto i carabinieri per quanto di competenza.