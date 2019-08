La Polizia ha arrestato un ventenne, Alessandro Mulas, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Gli agenti lo hanno fermato in strada, all’altezza di via Fabio Filzi. Perquisito, addosso la polizia ha trovato quasi 3mila euro in contanti.

La perquisizione si è quindi estesa all’abitazione del 20enne, consentendo di ritrovare, all’interno di un contenitore porta biancheria, un involucro in cellophane trasparente contenente 20 grammi di cocaina, insieme a quasi 500 grammi di marijuana, suddivisa in buste sottovuoto. Non solo: dopo accurata perquisizione gli agenti hanno inoltre trovato quattro panetti pressati, sempre di marijuana, del peso di 800 grammi, più un panetto frammentato di circa 200 grammi.

All’interno di un armadio, in una busta per la spesa sono stati poi ritrovati 4 chili di hashish, oltre agli oggetti utili per il confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito il ventenne è stato condotto in carcere.