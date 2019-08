Alle 11.30 è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari una richiesta per soccorso nautico per un’imbarcazione in difficoltà.

La barca, lunga 7 metri, è rimasta incagliata in una secca a Cala Reale, Stintino.

Sul posto sono intervenuti i Sommozzatori del distaccamento di Porto Torres per la messa in sicurezza dell’imbarcazione. Tutti gli occupanti sono stati salvati dalla Capitaneria di Porto.