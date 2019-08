La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Oristano, col supporto di quelli delle Stazioni di Oristano e Riola Sardo, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, O. F. 31enne di Oristano.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione, estesa anche al suo domicilio, è stato trovato in possesso di 31 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 21 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Stamani l’arresto è stato convalidato e l’individuo è stato condannato su patteggiamento a un anno e 4 mesi di reclusione, 2.000 euro di multa con pena sospesa.