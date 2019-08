“Oggi il lungosaline di viale Colombo è stato riaperto al traffico, è una decisione che abbiamo potuto prendere grazie all’approfondita campagna di indagini, completa di prove dinamiche, effettuata tra maggio e luglio dalla società incaricata, spin off dell’Università di Cagliari, secondo la quale il ponte è parzialmente utilizzabile con dovute prescrizioni, anche durante l’esecuzione della prima parte dei lavori”, afferma Stefano Delunas.

“Il sopralluogo di qualche mese fa dei Vigili del Fuoco aveva infatti certificato lo stato di degrado del ponte: non c’erano garanzie sulla tenuta e per questo a tutela della pubblica incolumità era stata disposta l’immediata chiusura totale al traffico veicolare. Dai risultati dei monitoraggi dinamici e dell’indagine topografica effettuati nel periodo maggio-luglio, comparati con quelli precedenti, è emersa una variazione delle frequenze molto contenuta, che dimostra un progressivo ma lento decadimento”.

“Il traffico può essere consentito ai mezzi di portata inferiore ai 35 quintali, ma i veicoli dovranno limitare la velocità a 30 km/h e il transito sarà permesso solo su 2 corsie da 2,75 m ciascuna, 1 per senso di marcia”, prosegue il post del sindaco.

” Intanto il bando per l’assegnazione dei lavori è stato pubblicato e scadrà fra pochi giorni. Subito dopo l’impresa aggiudicataria inizierà l’intervento, anche perché l’Amministrazione intende effettuare la consegna dei lavori in via d’urgenza. Il cronoprogramma per la demolizione e la ricostruzione dell’impalcato ha una durata complessiva di 2 mesi circa e prevede, nella seconda parte, una interdizione alla circolazione veicolare per circa 3 settimane per il montaggio delle travi prefabbricate e il getto del calcestruzzo, che necessita poi di un certo periodo per la maturazione”.