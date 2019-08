Torna live la storica posse cagliaritana che ha rappresentato la musica impegnata in Sardegna.

Dr. Drer & Crc Posse saranno in concerto domenica 11 agosto ad Iglesias all’interno del Festival di Santa Chiara, parte dei festeggiamenti Patronali della città.

Nel palco di piazza Conte Ugolino apriranno la serata The Blues Against Youth (Roma), The Weelers (Capoterra), Skaosss e l’ingresso sarà gratuito.

In attesa dell’uscita del nuovo pezzo “Generale” composto con il chitarrista ospite Gionata Mirai (Il Teatro degli Orrori, Super Elastic Bubble Plastic), la band prosegue con la programmazione live che, dopo Iglesias, toccherà Giba e di nuovo Cagliari.