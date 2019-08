Ancora uno sbarco di migranti nel Sulcis. Stamani diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia sono intervenute a Porto Pino, in Comune di Sant’Anna Arresi (Su), dove un cittadino ha segnalato un gruppo di nordafricani che girovagavano spaesati per il centro turistico.

Immediatamente intercettati i Carabinieri hanno accertato che si tratta di otto clandestini, algerini, maschi, adulti e tutti in buone condizioni di salute. L’imbarcazione non è stata rinvenuta ma non si esclude possa trattarsi di un barchino intravisto alla deriva al largo della spiaggia. Al termine delle prime formalità di rito sono stati tutti trasportati al centro di accoglienza di Monastir (Su), dove verranno sottoposti alle procedure di identificazione.