La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all’Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona, afferma il partito guidato da Matteo Salvini.

“Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona – ha scritto su Twitter Salvini, che pubblica un video che lo ritrae commosso al comizio di Pescara -. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L’Italia dei Sì non aspetta, la parola subito al Popolo!”.