E’ iniziato ieri, giovedì 8 agosto, a Martis il contest per studenti di cinema (unico in Sardegna) del festival CineMartist che trasformerà fino a domenica il paese in set cinematografico per quattro brevi film che saranno proiettati nella serata finale.

Ogni sera, alle 21.15, proiezioni in piazza di corti di nuovi talenti e di registi affermati come Gabriella Rosaleva , Enrico Pau, Peter Marcias, Salvatore Mereu

Il festival è organizzato dal comune di Martis e dall’associazione Nuovo Circolo del Cinema in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” e la Fondazione Sardegna Film Commission.