Dalle montagne di Nuoro, capoluogo della Barbagia sarda, agli Stati Uniti: il sogno americano rock di quattro ragazzi ora può finalmente diventare realtà.

La rockband nuorese Awake for Days, formatasi nel 2013 e fresca dell’uscita del nuovo singolo “Break Your Chains”, negli ultimi mesi è stata notata da un’agenzia di management americana e grazie a questa collaborazione è giunta ad uno storico traguardo: partecipare ad un importante tour negli USA dal 29 agosto a fine ottobre.

Si tratta di oltre 40 concerti nelle principali città americane, da New York a Houston, da Atlanta a Chicago, insieme alla band Cold, già nota a livello internazionale dai primi anni 2000 e doppio disco d’oro con oltre un milione di copie vendute nei soli Stati Uniti.

Per poter realizzare questa grandiosa opportunità, i giovani musicisti hanno deciso di avviare una campagna di CrowdFunding su GoFundMe (piattaforma di raccolta fondi per il finanziamento collettivo di progetti artistici meritevoli) per provare a coprire buona parte dei costi del tour (viaggio, vitto e alloggio, noleggio strumentazione e furgone) grazie alle donazioni dei sostenitori, che in cambio potranno ricevere ricompense esclusive.

Questa iniziativa di stampo sociale, oltre a essere un modo per finanziare il progetto della band, si pone anche l’obiettivo di formare una vera e propria comunità di sostenitori, che potranno seguire giorno dopo giorno il tour negli USA attraverso video e contenuti esclusivi su un gruppo Facebook dedicato.

Inoltre ogni sostenitore, a seconda della donazione effettuata, riceverà poi una speciale ricompensa preparata dalla band: dalle t-shirt ufficiali del tour, all’ascolto in anteprima del prossimo album degli Awake for Days (in uscita nel 2020), passando per esclusivi ingressi backstage e biglietti per i prossimi concerti europei della band.