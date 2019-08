Cagliari, carcassa di gatto da settimane abbandonata in via Peretti

Un segnale di degrado, molto spesso sottovalutato dai cittadini ma che rimane come un macigno davanti agli occhi di chi guarda.

Da settimane in via Peretti vicino alla rotonda una carcassa di un gatto è stata lasciata a marcire sul marciapiede.

Numerose sono state le segnalazioni giunte alla nostra redazione e altrettante sono state le chiamate alla polizia municipale per provvedere a portare via quella carcassa, ma ad oggi ancora nulla si è mosso.

Il povero animale, probabilmente in segutio all’impatto con un’auto in transito, è in stato di putrefazione e i cittadini lamentano il cattivo odore che emana.