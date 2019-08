Più controlli nelle farmacie ospedaliere della Sardegna. E’ l’appello lanciato in una interrogazione dalle consigliere regionali del M5s Carla Cuccu ed Elena Fancello, dopo il maxi furto di medicinali nel presidio del Santissima Trinità di Cagliari.

Al presidente della Giunta Christian Solinas e all’assessore della Sanità Mario Nieddu chiedono, in particolare, “se gli altri ospedali sardi possano contribuire a fornire parte delle loro scorte di farmaci chemioterapici per i pazienti oncologici dell’ospedale di Is Mirrionis”.

Poi c’è la questione sicurezza: “La Regione dica come intende affrontarla: la farmacia del Santissima Trinità parrebbe sprovvista di un sistema di videosorveglianza e di un servizio di vigilanza, ma il problema è comune ad altri presidi, per esempio il servizio farmaceutico ospedaliero di Iglesias”.