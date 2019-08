Agenzie di viaggio escluse dai benefici. E dettagli da rivedere sulla questione occupazione: tante imprese rischiano di essere tagliate fuori.

Sono i due punti critici sollevati da Confesercenti, e già comunicati all’assessorato competente, a pochi giorni dalla pubblicazione dell’avviso a sportello “Destinazione Sardegna Lavoro” per la concessione di incentivi destinati all’estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e all’allungamento della stagione turistica 2019. Sulle agenzie l’associazione di categoria spera si tratti di una dimenticanza. “Di fatto – spiega il direttore regionale Gian Battista Piana – sono a tutti gli effetti imprese meritevoli, in quanto rappresentano un anello fondamentale dell’offerta turistica” Quanto all’occupazione e ai vincoli per le imprese, Confesercenti chiede dei correttivi. “La finalità dell’avviso non sia tanto quella di favorire l’incremento occupazionale anno su anno, ma di promuovere l’occupabilità nei mesi di bassa stagione con l’ampliamento dell’offerta”, indica il presidente di Assohotel Carlo Amaduzzi.

Allo stato attuale, infatti, “salvo casi particolari, la stragrande maggioranza delle aziende con attività soprattutto del settore ricettivo, si troverà impossibilitata a partecipare al bando perché, visto l’avvio di stagione ritardato a causa del maltempo, rischiano di non poter confermare nemmeno i livelli occupativi dell’anno precedente”.