La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie.

Per questo CONAD Soc. Coop. segnala un richiamo alimentare della Farina di Farro biologica 400g Verso Natura Bio a marchio Conad per la presenza di allergeni all’interno della confezione del prodotto.

La nota è stata pubblicata direttamente sul sito ufficiale della catena della grande distribuzione e riguarda le confezioni del lotto 19091 da 400 grammi con scadenza Aprile 2020, prodotto per Conad da Ipafood srl – Taverna Annibale, Area P.I.P. 83040 Frigento (AV). In questo prodotto è stata riscontrata una non conformità (presenza di allergene soia non dichiarato in etichetta).