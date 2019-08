I Comuni della provincia di Oristano conferiranno i propri rifiuti al termovalorizzatore di Macchiareddu (Assemini) fino all’avvio dei lavori di revamping dell’impianto, previsti per l’inizio del 2020. L’accordo è stato definito giovedì 1 agosto con l’assessorato regionale dell’Ambiente, quando è stata trovata anche una soluzione per i rifiuti cosiddetti ingombranti che verranno ugualmente trasferiti ad Assemini già da lunedì prossimo 12 agosto.

I Comuni pagheranno una tariffa pari a 310 euro a tonnellata, “con un incremento che – spiega il Consorzio oristanese – avrà comunque un’incidenza molto limitata sui cittadini (stimata tra 0,50 e 1 euro a cittadino) in considerazione del ridotto numero di tonnellate complessivamente prodotte (circa 2.000 su base annua in tutta la provincia) e da conferire”.

Il Consorzio Industriale stima un impatto sul proprio conto economico di circa 1 milione di euro.

“Resta però indispensabile trovare una soluzione economicamente sostenibile e non penalizzante per i Comuni dell’oristanese per la fase ‘a regime’ – osserva l’ente – quando, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione del termovalorizzatore gestito dal Tecnocasic, i rifiuti dovranno essere conferiti in via definitiva fuori provincia”.