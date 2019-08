Un bimbo di un anno e mezzo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro per un principio di annegamento.

Il piccolo è caduto in mare mentre si trovava in spiaggia a Posada. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio sul litorale di Orvile. Da quanto si apprende, il bambino stava giocando sul bagnasciuga con i familiari poco distanti da lui. Non si sa cosa sia accaduto, ma ad un certo punto il piccolo è stato visto annaspare in acqua, rischiando di annegare. Subito soccorso dai genitori e dai bagnanti che avevano assistito alla scena, è stato poi preso in carico dai medici del 118, quindi con l’elicottero trasferito all’ospedale di Nuoro. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La Guardia costiera è già stata informata.