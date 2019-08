Un incendio ha coinvolto una macchina in transito sulla strada Consortile della località Macchiareddu.

Sul posto i vigili del fuoco hanno provvedutoaa spegnere le fiamme che hanno coinvolto l’intero veicolo, e la vegetazione a bordo strada, mettendo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

In fase di accertamento le cause del rogo, non si esclude che le probabili cause siano dovute ad un corto circuito. o surriscaldamento di parti elettriche.