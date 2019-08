Il Festival Musicale Indipendente “Rockaxia” rappresenta ormai un punto di riferimento per gli amanti della musica indipendente.

Torna per la sua XVI edizione ed è curata dall’Associazione Po Moguru e Craccaxia o.n.l.u.s. con il patrocinio del comune di Mogoro.

L’intento idi Rockaxia, fin dalla prima edizione, è stato quello di affiancare ai canonici festeggiamenti in onore della Madonna di Cracaxia una manifestazione di ampio respiro, dedicata alla musica giovanile, premiando così alcune fra le migliori realtà del territorio regionale e nazionale.

Nell’edizione di quest’anno sul palco di Mogoro si esibiranno: Piotta, Vallanzaska, Mynisses e Isla Sound System.

L’evento si terrà il prossimo 33 agosto sul palco del Parco di Santa Maria Cracaxia a partire dalle ore 22.00 con ingresso.

PIOTTA

Nome d’arte di Tommaso Zanello, cantante, musicista e produttore romano.

Attivo dagli Anni ’90 arriva ai vertici delle classifiche nazionali con l’album d’esordio “Comunque Vada Sarà un Successo”.

Nel 2017 pubblica “7 Vizi Capitale”, divenuto sigla di Suburra-la serie e “Domani è un altro giorno”, brano energico arricchito da un originale connubio tra rap e fisarmonica.

Nel 2018 esce “Interno 7”, il suo nono album.

Un capitolo della sua carriera che rappresenta un concept sul tempo, la memoria, i ricordi, come quelli custoditi nella vecchia casa di famiglia, nei cassetti della stanza dove è cresciuto, in quell’Interno 7 che dà il titolo al disco. Una galleria di emozioni, di foto, di frammenti, di paesaggi, di storie, di volti, in un gioco continuo di luci e di ombre, e di quel “tempo ritrovato” di proustiana memoria.

VALLANZASKA

La ska-band milanese è attiva ininterrottamente dal 1991 e vanta la produzione di ben 10 album.

Alcune delle canzoni dei Vallanzaska, come Cheope, Spaghetti Ska e Si si si No no no, sono entrate nella memoria di intere generazioni e sono veri e propri must della scena alternativa italiana.

Hanno partecipato sia come cast che come sigla a numerosi show televisivi, diventando negli anni la più importante e caratterizzata ska band italiana. Il nuovo lavoro dei Vallanzaska “VZK”, uscito il 10 Maggio 2019, è un EP contenente sei brani nuovi di zecca, e vede la produzione artistica di Prince Vibes.

MYMISSES

Le Mymisses sono una hard rock band tutta al femminile, nata a Cagliari nel 2015 e molto attiva nella scena musicale regionale e nazionale: Oltre 100 palchi, un album (Straight On My Way) rilasciato a dicembre 2017 e giudicato con ottime recensioni a livello italiano e internazionale, la partecipazione a un videoclip (Frasi a Metà) con oltre 20 milioni di visualizzazioni della cantante di fama mondiale Laura Pausini e tante altre aperture di concerti di big come Venom, Skin (Skunk Anansie), Marky Ramone (Ramones), Pino Scotto.

Attualmente, nel 2019, le Mymisses stanno lavorando alla produzione di un nuovo video-singolo che anticiperà il loro secondo album.

ISLASOUND

ISLA Sound System nasce nel 2002 dalla passione di 2 djs cagliaritani, De Vita & Diaz (che già nel 1994 diffondeva dub/jungle/reggae/hiphop) e da Momar Gaye (cantante della band Zaman).

Attualmente il gruppo è formato da: De Vita “Selecta, Mc Micfo ”Mc, selecta Renz ”selecta

Gary ” Selecta Mister T ” Selecta Momar Gaye ”Mc, Singer Sista Namy ”Singer

ISLA Sound nei suoi showcase seleziona solo con vinyle (45 / 10 / 12 e dub plate) tutto il Reggae a 360°. Ormai da piu di 10 anni è diventato uno dei Sound system più richiesti nell’Isola e n°1 nella promozione degli artisti reggae made in Sardinia; non a caso molti dei migliori mc’s nostrani hanno iniziato a cantare in sound proprio con Isla.