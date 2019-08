Diversi sono gli elicottero del Corpo forestale impegnati in queste ore in Sardegna per spegnere le fiamme che stanno devastando decine di ettari.

Le zone interessate dalle fiamme sono San Nicolò Gerrei, Ploaghe e Burgos.

Oltre agli elicotteri stanno operando anche i mezzi a terra della protezione civile, della forestale e i vigili del fuoco.