Belle and Sebastian, Teenage Fanclub, Mogway, Buzzcocks e tanti altri a Cagliari, ma per i fan sardi delle chitarre indie c’è solo da mordersi le dita le band suonano solo sulla nave che da stamattina ha fatto tappa nel porto del capoluogo per il Boaty weekender, la crociera musicale a suon di concerti partita l’8 agosto da Barcellona e che, dopo l’approdo in Sardegna, tornerà in Spagna il 12 agosto.

Anche gli artisti – gli organizzatori sono i Belle and Sebastian – in giro per la città. Musicisti e appassionati hanno trascorso a Cagliati circa dieci ore. Pubblico e band più o meno tra i venti e i cinquanta anni, molto incuriositi dai luoghi di cultura: hanno visitato soprattutto il Museo archeologico e l’Anfiteatro romano. Ma hanno voluto respirare anche l’aria buona dell’Orto botanico e aggirarsi tra i banconi della frutta e del pesce del mercato di San Benedetto.

Naturalmente c’è chi si è fatto riprendere, con la birra in mano, a mollo alla prima fermata del Poetto: un’immagine per fare schiattare d’invidia gli amici in Scozia. Stasera sul palco Buzzcocks, Yo La Tengo e Belle and Sebastian. Ma la nave sarà già al largo destinazione Spagna: sarà solo per i circa duemila passeggeri a bordo.