Nel corso della notte sono state incendiate due auto ad Ortueri (Nu). Il primo intervento è stato richiesto intorno alle 3-35 presso la centrale Via Roma, dove le fiamme sono state appiccicate ad un furgone in sosta.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono, che ha estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al temine delle fasi di estinzione, alle 4,30 una seconda richiesta di intervento per un altro incendio su un’auto parcheggi sta in Via Cavour.

Immediatamente intervenuta, la stessa squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono, ha domato l’incendio sviluppatosi su una Fiat Panda. In entrambi i casi sono ingenti i danni subiti dagli automezzi.

In entrambi i casi il personale intervenuto ha accertato la natura dolosa degli eventi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tonara.