Correnti molto calde provenienti dal deserto algerino stanno attraversando il Mediterraneo per raggiungere l’Italia. Inizia così l’ennesima puntata africana che porterà temperature molti gradi sopra le medie nel corso di questo weekend e parzialmente anche nei primi giorni della settimana di Ferragosto, soprattutto al Sud. 3-4 giorni di caldo intenso che vedrà i termometri salire fino a 40°C su diverse zone di pianura, sia del Nord che del Centro che del Sud. Secondo l’analisi di 3Bmeteo.it Il picco è atteso tra domenica e lunedì poi il transito di una perturbazione atlantica sulle zone alpine sancirà l’ingresso sull’Italia di una ventilazione di maestrale che con gradualità riporterà il caldo nella norma. Entro mercoledì dovremmo liberarcene definitivamente. Vediamo i dettagli per i prossimi giorni.

Domenica: l’anticiclone africano raggiunge la sua massima espansione sull’Italia centrale con massime fino a 39°C in Toscana, Umbria, Emilia Romagna, 40°C sul Tavoliere. Altrove valori comunque elevati e sopra media nonostante un primo passaggio temporalesco sulle Alpi. Litorali meno roventi ma con afa spesso opprimente.

Lunedì: Dovrebbe essere la giornata di picco, quella più calda per le regioni centro meridionali con punte di 40°C in Sardegna, Toscana, Umbria, interne laziali, Puglia e Basilicata, altrove ancora molto caldo con punte di 38°C in Val padana. Un calo termico è atteso solo su Alpi e Prealpi per il transito di un fronte temporalesco. Afa opprimente sui litorali.