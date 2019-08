Applausi, emozioni e standing ovation. Così ieri sera il numeroso pubblico della Forte Arena di Santa Margherita di Pula, 40 km da Cagliari, ha accolto Eros Ramazzotti. Il cantautore romano ha dato vita a una performance coinvolgente che ha sedotto un pubblico appassionato e intergenerazionale.

I fan hanno riconosciuto inquadrata dal maxi schermo, Marica Pellegrinelli, la modella bergamasca che alcune settimane fa ha annunciato la fine del loro matrimonio. In tanti hanno ballato sotto il palco e cantato a squarciagola le sue canzoni. Eros si concede al loro affetto scende, dal palco per stringere le mani e accetta di indossare per alcuni momenti un berretto con il simbolo dei 4 Mori. Quasi trenta i brani in scaletta, in un’antologia di successi che l’hanno reso celebre in tutto il mondo. Ma anche tratti dall’ultimo album da cui prende il nome il tour: “Vita ce n’è”, brano che ha aperto il tour. 35 anni di carriera ripercorsi in un live trascinante, scandito dal brano degli esordi, “Terra promessa”, poi “L’ombra del gigante”, “Un’emozione per sempre”.

Il duetto sardo italiano con Beppe Dettori, ex voce dei Tazenda, si trasforma in una dedica al compianto Andrea Parodi sulle note di “Domo Mea”. Uno dei momenti più spettacolari della serata arriva con “Musica è”. E a sorpresa sul palco sale anche Fiorello a sostenere i cori sulla melodia della celebre hit. Dopo la parentesi ecologista e l’invito a contenere l’inquinamento dalla plastica, Ramazzotti ha proposto tra gli altri un medley unplugged e in un clima più intimistico “Adesso tu”, “L’ Aurora”, “Una storia importante”. Per poi ritornare ai ritmi più travolgenti accompagnato da una band affiatata: “Fuoco nel fuoco”, “Un’altra te” riproposta in diverse chiavi. Poi incursioni nei territori del blues e ritmi ispanici per approdare al reggae con una citazione di Bob Marley con “No woman no cry”. Eros ha salutato il pubblico (“Ti voglio bene Sardegna”), prima di lasciare il palco sulle note di una delle hit più amate: “Più bella cosa”.