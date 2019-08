A Sant’Antioco una struttura adibita a maneggio è stata distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre automezzi.

Il rogo, avvenuto in via Is Praneddas, è stato spento e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area con la bonifica di focolai residui.

Nessuna persona coinvolta.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.