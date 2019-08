Un uomo di 78 anni, originario di Carbonia e residente a Milano, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco questo pomeriggio in località “ Baumela Fundale”, nel territorio comunale di Talana (Nuoro).

Dopo la segnalazione degli Agenti del Corpo Forestale regionale di San Cosimo, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro ha richiesto al reparto Volo di Alghero l’invio urgente dell’elicottero Drago 61 e del suo equipaggio con gli elisoccorritoriper un sorvolo della zona di ricerca particolarmente impervia. Sul posto è stata inviata anche una squadra di ricerca del distaccamento di Lanusei.

Dopo alcuni frangenti l’anziano è stato localizzato dall’elicottero e recuperato in località “Su baccu Orovigi”. Il malcapitato è stato trovato in buone condizioni fisiche generali, anche se disorientato e privo di attrezzature ed equipaggiamento tale da consentirgli una permanenza prolungata in territorio ostile ed esposto ad elevate temperature climatiche.

Dopo il recupero è stato affidato al personale del 118 presente con una ambulanza per gli ulteriori accertamenti e assistenza.