La cagliaritana Chiara Obino medaglia di bronzo ai campionati mondiali di apnea in assetto costante con pinne a Roatan in Honduras.

L’atleta sarda è scesa sul fondale sino a ottantacinque metri: misura dichiarata e poi conquistata anche grazie a un tuffo praticamente perfetto. Obino non solo ha conquistato il terzo posto, ma ha anche battuto il precedente record italiano, superando se stessa: è scesa tre metri al di sotto del primato realizzato lo scorso anno, il 2 settembre.

“Sono molto soddisfatta – ha spiegato all’ANSA – ero molto determinata e ho tirato fuori la grinta necessaria per conseguire questo risultato”. Ma Obino non si ferma qui: “Festeggio – spiega – perché per avere questa medaglia era necessario dare tutto e sono contenta di essere riuscita a farlo. Ma so anche di poter fare qualcosa in più”.