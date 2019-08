È tornato in Italia, a Perugia, il dipinto su tavola ‘Madonna col Bambino’, attribuito al Pinturicchio, trafugato nel 1990 nel capoluogo umbro, finito all’asta a Londra e recuperato dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale. Un quadro rubato 30 anni fa, durante un furto commesso in un’abitazione privata, ritrovato tramite il monitoraggio delle aste e rientrato in Italia grazie all’opera di diplomazia culturale condotta dal Mibac.

Questo capolavoro sarà ora, da sabato 10 agosto, in esposizione alla Galleria Nazionale dell’Umbria e fino al 26 gennaio, per poi essere riconsegnato ai proprietari.

Proprio alla Galleria è stata presentata questa tempera su tavola (il quadro per il suo valore storico-artistico era recensito nella Banca dati delle opere d’arte da ricercare dei Interpol) e sono state illustrate le attività di recupero nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato il generale comandante dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, Fabrizio Parrulli.