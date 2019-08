Fresco, spensierato e come sempre legato alla lingua sarda che racconta la terra sarda con un attenzione a preservare il rispetto per la natura. “Sobi” ovvero sole in lingua italiana, è un brano dal gusto Ragga/dancehall disponibile in tutte le piattaforme digitali e su Youtube con un nuovo video totalmente girato in Sardegna.

Una delle novità di questo brano è che Randagiu ha scelto una produzione completamente suonata. Davide Crabu, chitarrista isilese, ha subito sposato il progetto collaborando con altri musicisti indipendenti isolani. Stefano Casti un grande professionista che ha missato e arrangiato tutto il brano, Maurizio Vizilio batterista Oristanese di grande spessore che ha creato le parti di batteria, Anabel Rodriguez Roche cantate cubana che ha colorato il tutto con i suoi cori.

Il video clip è stato realizzato da Fabrizio Mocci video maker sardo che ha curato la parte relativa alle Riprese e alla Fotografia mentre l’editing e quindi il montaggio è stato realizzato in casa nootempo da Alisandru Sanna ( undas design – comunicazione ).

Randagiu Sardu si muove tra le splendide Dune di Piscinas ( Comune di Arbus – ArbusTurismo), una location perfetta per Sobi. Fanno da cornice al video alcuni coloratissimi Murales nel Paese di San Gavino Monreale che oggi, grazie all’ass.ione Skizzo è diventata la meta di grandi artisti internazionali.

Randagiu sardu, con il suo ibrido tra raggamuffin, reggae e hip hop si conferma uno degli artisti sardi piu’ apprezzati della scena indipendente che diffonde la lingua sarda tra i piu’ giovani.