Viaggiavano su una Giulietta Alfa Romeo priva di copertura assicurativa e intestata a una persona defunta, e a bordo nascondevano cocaina per 500 mila euro.

Si è concluso con un arresto e una denuncia il controllo effettuato dai carabinieri della Compagnia di Ottana lungo la statale 131 Dcn a Oniferi. In manette è finito Simone Piras, 44 anni di Dolianova, denunciato invece un 48enne di Uta. L’auto con i due a bordo è stata fermata per un normale controllo, ma viste le irregolarità riscontrate, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo.

In un borsone sono stati trovati 2 chili e 200 grammi di cocaina. Piras si è subito attribuito la proprietà della droga ed è stato arrestato, mentre per l’amico è scattata la denuncia: nei suoi confronti sono in corso ulteriori accertamenti.