I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jerzu, nell’ambito di un vasto servizio di controllo alla circolazione stradale predisposto lungo l’arteria principale della zona, la S.S. 125 “Orientale sarda”, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 55enne di Tertenia con precedenti specifici.

L’uomo, a bordo della sua auto, è stato fermato ad un posto di controllo ed è stato immediatamente perquisito. L’attività ha permesso di recuperare circa 100 grammi di cocaina nascosti all’interno dei sedili posteriori, quasi 2.000 euro in contanti come probabile provento di pregressa attività di spaccio, diverso materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

Per il corriere ogliastrino si sono così aperte le porte della casa circondariale di Lanusei con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.