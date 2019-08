Due trattamenti sperimentali contro l’Ebola hanno funzionato su circa il 90% dei pazienti su cui sono state usati nell’ambito di uno studio su quattro possibili nuove terapie contro la temibile malattia.

I malati erano tutti ad uno stadio iniziale dell’infezione. Le terapie verranno offerte a tutti i malati in Congo. L’annuncio – dice il New York Times – e’ stato dato dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità), dall’Nih (National Institutes of Health), e da Jean-Paul Muyembe, direttore dell’Istituto per la Ricerca del Congo.