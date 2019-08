Diversi incendi sono scoppiati questa notte tra Sinnai, Settimo e Maracalagonis e sul posto sono intervenute tutte le squadre del Vab di Sinnai che sui social denunciano:

“Notte d’inferno… non bastano gli interventi durante il giorno… in questo momento tutte le nostre squadre impegnate in incendi nei territori di Settimo, Sinnai e Maracalagonis… ci chiediamo quanto ancora debba durare questa cattiveria contro la nostra terra… continuiamo a chiederci il perché di questo scempio…”.