Sabato 17 agosto la band sarda Dr. Drer & Crc Posse suonerà a Giba, al Parco Is Muras, ospite del Festival Culturale Boxis de Perda. Il programma prevede, tra le altre cose, l’esibizione di Andrea Andrillo, del Matteo Leone Quartet e, in chiusura, della Posse cagliaritana.

La Crc Posse sta attualmente preparando l’uscita del prossimo pezzo “Generale” composto con il chitarrista ospite Gionata Mirai (Il Teatro degli Orrori, Super Elastic Bubble Plastic), che verrà diffuso sia in tutte le piattaforme digitali che in tutti i network radiofonici, e contemporaneamente prosegue l’attività live in giro per l’Isola.