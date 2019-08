È di stamane il sit-in presso Corte Santa Maria, dei lavoratori di fronte alla sede legale dei negozi Cobec di Sassari per rivendicare il mancato pagamento degli stipendi e quattordicesima, l’Ugl con a capo le segretarie Piera Bitti, e Giada Secchi, dichiarano: “l’adesione è stata il 100%, l’amministratore per evitare la serrata ha fatto lavorare personale a cui non spettava, vista il protrarsi dei mancati pagamenti, si proroga lo stato di agitazione e si danno appuntamento con il prossimo sciopero il 18 agosto, continueremo sino a quando non verranno ripristinati e rispettatii diritti dei lavoratori”.