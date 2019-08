La polizia di Philadelphia sta operando nel quartiere di Nicetown-Tioga dove diversi poliziotti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco.

Lo ha reso noto il sergente Eric Gripp su Twitter.

Il sospetto o i sospetti stanno sparando contro la polizia. Gripp ha aggiunto che la “sparatoria” è ancora in corso ed ha chiesto agli elicotteri dei media che si stanno recando sul luogo di “fare marcia indietro” per non ostacolare le operazioni di polizia.

Secondo testimoni oculari, sarebbero stati sparati oltre 100 colpi di arma da fuoco.