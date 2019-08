Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di una specialità ligure prodotta dall’azienda “Buona compagnia Gourmet S.P.A.” per la presenza di Listeria monocytogenes.

Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 2.3 Kg circa relativo al trancio intero con il numero di lotto 0131 e con la data di scadenza 15/09/2019. Nell’avviso che porta la data di ieri, 13 agosto 2019, si legge che il motivo del richiamo, a scopo precauzionale, arriva per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica da Listeria Monocytogenes.

Come riportato dall’avviso, il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è “Buona compagnia Gourmet S.P.A – IT N2R69 Ce”, il nome del produttore è “Buona compagnia Gourmet S.P.A.”, con sede dello stabilimento in Via della Nunziata 8-17100 a Savona. La clientela in possesso della Cima Antica GENOVA acquistata affettata nelle date comprese dal 03/08/2019 al 13/08/2019 è invitata a non consumare il prodotto e a rendere la cima al punto vendita. La cima alla genovese è un piatto tipico della gastronomia ligure e soprattutto della città di Genova. È composto da una tasca di vitello ripiena di verdura, carne e formaggio, cucita con ago e filo. Viene servita a fette come un salume cotto. La listeriosi, evidenzia Giovanni D’agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può provocare nausea, vomito e diarrea, ma anche infezioni più gravi, come la meningite. Si tratta di una infezione che si trasmette per via alimentare e può essere pericoloso soprattutto per le persone con basse difese immunitarie come bambini ed anziani.

L’avviso di richiamo del lotto, è stato pubblicato sul portale del ministero della Salute.

