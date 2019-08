Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, al termine di un’attività di investigazione hanno deferito in stato di libertà, per il reato di tentata truffa, una coppia di romeni di 32 e 30 anni.

I due all’ingresso del supermercato fingeva o di avere gravi problemi fisici mostrando un modulo di raccolta firme per la donazione destinata a minori in stato di povertà, chiedendo una so? Ma di denaro di 20 euro.

La coppia è stata immediata bloccata dai militari e dopo una perquisizione personale è stata trovata una carta prepagata e contanti di piccola taglia, quale presunto provento dell’attività delittuosa.

I due sono stati deferiti all’autorita’ giudiziaria.