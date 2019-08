Con una grossa ascia ha danneggiato il lunotto posteriore di una Fiat Idea parcheggiata in pieno centro a Osini, in Ogliastra, ed è stato arrestato. E’ accaduto nel giorno di Ferragosto. Colto in flagrante dai Carabinieri, un anziano di 76 anni originario del paese ma residente a Genova, ha inveito contro i militari con minacce e insulti.

Fermato e perquisito dagli uomini dell’Arma, che gli hanno trovato addosso anche un coltello da pesca, il pensionato è finito in manette per danneggiamento aggravato, porto di armi atte ad offendere e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo ha passato la notte nella camera di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Escalaplano in attesa del giudizio direttissimo.