Prosegue ormai da due giorni l’incendio a Prato Sardo alle porte di Nuoro.

Per supportare il lavoro del Corpo forestale e della protezione civile in questi momenti è arrivato un elicottero per spegnere le nuove fiamme.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Nuoro.