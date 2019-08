Gli agenti della Questura di Cagliari hanno arrestato un 57enne cagliaritano che spacciava in Piazza San Domenico. L’arresto è stato effettuato a seguito di attività info investigativa, da cui è emerso che un uomo di circa 60 anni, noto con il nome di Sandro, successivamente identificato in Sandro Cossu, 57enne pregiudicato cagliaritano, era solito stazionare nelle panchine di piazza San Domenico dove effettuava consegne di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno predisposto un servizio di osservazione che ha consentito di accertare i sospetti: l’uomo infatti, dopo essere stato avvicinato da alcune persone, verosimilmente acquirenti, si spostava di pochi metri recandosi nella sua abitazione in via San Domenico, da dove riusciva poco dopo per poi allontanarsi nei vicoli circostanti per alcuni minuti, verosimilmente per effettuare le consegne

Mercoledì Cossu era seduto come di consueto su una panchina di piazza San Domenico accanto ad un altro uomo: a quel punto i poliziotti della Squadra Mobile hanno deciso di intervenire e gli hanno trovato addosso 25euro, mentre in casa aveva 15 pezzi di hashish per un peso 67 grammi, 5 panetti di circa 100 gr. di hashish per un peso di circa 2 kg e mezzo, e 380 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio .