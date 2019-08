Gli agenti della Questura di Cagliari hanno arrestato un 22enne per spaccio di stupefacenti.

I poliziotti hanno notato due ragazzi in via Bacaredda che effettuavano ripetute chiamate al cellulare, attraversando di continuo la strada dinanzi al piazzale del distributore di benzina, come se stessero attendendo qualcuno.

Alle 16.15, di mercoledì pomeriggio infatti è arrivata una macchina a cui i giovani si sono avvicinati, consegnando al passeggero, identificato per A. S. 22enne, delle banconote e ricevendo qualcosa in cambio. I poliziotti hanno deciso quindi di seguire l’auto e l’hanno fermata in Via Cuoco, dove insieme a Straface c’era il conducente dell’auto, C.D. 25enne cagliaritano.

Nel portafogli di Straface è stata trovata una consistente somma di denaro. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 26 involucri di cocaina per 9,05 grammi e una pietra di cocaina per un peso di 45 grammi, nonché due bilancini di precisione.

La perquisizione nell’abitazione del conducente dell’auto ha dato esito negativo, per cui è stato denunciato per l’episodio dello spaccio in Via Baccaredda.