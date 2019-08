Diminuiscono un po’ a Cagliari, ma aumentano a Sassari e, più leggermente, a Oristano e Nuoro. Il bilancio sardo del numero dei commercIalisti termina con il segno meno, ma solo dello 0,1%. In totale si registrano 2044 iscritti. Con una crescita però del 24,6% rispetto a dieci anni fa se si considera che nel 2008 i commercialisti erano 1641. Il dato emerge dal rapporto 2019 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Dall’analisi risulta come a livello anagrafico le donne rappresentino il 38,6% del totale, in aumento dal 2008: dieci anni fa erano il 34%. I neo iscritti nell’ultimo anno sono 35, mentre gli under 40 coprono il 17,2% del totale. Il reddito medio è di 39.894 euro in aumento del 5,3% e di gran lunga inferiore al dato italiano pari a 59.429 euro.

A livello nazionale l’anno scorso, gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono aumentati di 306 unità pari ad una crescita percentuale dello 0,3% sul 2017, il più basso tasso di crescita dal 2008. In undici anni, gli iscritti all’Albo sono aumentati di 11.140 unità, +10,4% sul 2008.