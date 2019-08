I Carabinieri di Santadi (Su) hanno arrestato un senegalese per resistenza, violenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale. Nella tarda mattinata di ieri, giorno di Ferragosto, a Nuxis in una via del piccolo centro cittadino sulcitano, il senegalese, un 29enne ambulante e con precedenti, è andato in escandescenze durante una lite in famiglia.

Alcuni residenti spaventati dalle grida e dal frastuono hanno dato l’allarme e richiesto l’intervento dei Carabinieri. Quando i militari sono giunti sul luogo segnalato, si sono trovati fuori l’abitazione un uomo in forte stato di agitazione ed alterazione psicofisica, che, con una mano sanguinante e brandendo un bastone in ferro, li ha minacciati di scagliarsi contro di loro qualora si fossero avvicinati.

È stato necessario l’intervento di ulteriori tre pattuglie di carabinieri e dei sanitari del 118 per immobilizzare il criminale che, nella fase concitata, è riuscito a scagliare un calcio contro l’auto di servizio, danneggiandola. Dopo essere stato definitivamente bloccato e messo in sicurezza dai Carabinieri, il senegalese è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia e, dopo le cure mediche, è stato dichiarato in arresto.

Al termine delle formalità, questa mattina è stato condotto presso il tribunale di Cagliari dove sarà giudicato con rito direttissimo.