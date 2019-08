Con l’inizio del controesodo di Ferragosto proseguono i sequestri di materiale rubato dalle spiagge e dai fondali dei mari della Sardegna.

Alcuni turisti, che hanno trascorso le vacanze nella zona di Bosa (Oristano) sono stati trovati in possesso di due esemplari di Pinna Nobilis (nacchere di mare) durante i controlli dei bagagli a mano all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Lo denuncia l’associazione Sardegna rubata e depredata sulla sua pagina Facebook.

“Questi signori – spiega l’associazione da sempre in prima linea nella difesa dei beni dell’Isola – se ne vanno con una simpatica sanzione da 3000 euro che siamo sicuri gli servirà da lezione”. I turisti, dei quali ancora non si conosce la nazionalità, sono stati presi in consegna dal Corpo Forestale: rischiano una denuncia.