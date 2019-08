Giornata intensa anche oggi per la macchina antincendi della Regione Sardegna che è stata impegnata su 11 roghi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale che ha diretto tutte le operazioni sul campo.

In località “Medau Nuraxeddu”, a Pula, si è riacceso l’incendio di ieri ed è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 13.10. Gli agenti del Nucleo investigativo ripartimentale di Cagliari stanno proseguendo le indagini per risalire al colpevole.

Un Elicottero è intervenuti per un incendio in comune di Nuoro, in località “Stazione di Prato Sardo”. Le operazioni sono state dirette dagli uomini del Corpo forestale di Nuoro coadiuvata dagli elitrasportati, una squadra di vigili del fuoco e una di volontari. L’incendio ha bruciato una superficie di circa 4 ettari. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle 12.20

Il terzo rogo in agro di Loiri Porto San Paolo, in località “L’avro”, dove è intervenuto l’elicottero della base di Limbara.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dagli agenti del Corpo forestale di Padru coadiuvati da 4 squadre di Forestas, una di Barracelli.L’incendio ha bruciato circa poche centinaia di metri di macchia Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 13.

Intervento aereo anche in località “Perda Massa”, a Villacidro, dove sono entrati in azione due elicotteri di Marganai e Fenosu. Le operazioni sono state dirette dagli agenti della Forestale di Villacidro coadiuvati da due squadre di volontari, 1 di vigili del fuoco e 1 di Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 19.

Incendio a Perdasdefogu in località “Riu Barisonis”, dove sono intervenuti, a partire dalle 14.20 3 elicotteri da San Cosimo, Villasalto e Fenosu. Alle 16 sul posto è arrivato anche un Canadair da Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ulassai coadiuvata dal Gruppo Gauf del Corpo forestale e da una squadra di Forestas. L’incendio ha bruciato circa 1 ettaro di combustibile misto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.50

Ad Ittiri, in località “Tomoddi”, è intervenuto l’elicottero della base di Bosa.Le operazioni sono state dirette dagli uomini del Corpo forestale di Ittiri coadiuvati dagli elitrasportati e da una squadra di barracelli, 2 di volontari e 2 di Forestas. L’incendio ha bruciato circa poche centinaia di metri di macchia e sughereta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 15.30 .

A Sarule, in località “Schina Varvaginos”, è intervenuto un elicottero della base di Farcana.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Orani coadiuvata dai Barracelli della locale compagnia e da 1 squadra di Forestas del cantiere di San Pietro e sono concluse poco prima delle 15.15 .

Ancora un intervento a Loiri Porto San Paolo, in località in località “Montiggione”, dove è intervenuto un elicottero di Alà dei Sardi ed uno da Limbara.Poco dopo le 17 sono giunti sul posto due Canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Padru coadiuvata da 3 squadre di Forestas, 1 di Barracelli e 1 di vigili del fuoco . Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 18.45

Nel pomeriggio un incendio in località “Monte Nieddu”, a Maracalagonis, dove è intervenuto l’elicottero di Pula. Le operazioni sono state dirette dagli uomini del Corpo forestale di Sinnai coadiuvati da una squadra di Forestas e da due di volontari Nos e Paff entrambe da Quartu S.E. L’incendio ha bruciato circa 300 metri di macchia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 17.15 .

Rogo anche ad Ottana, in località “Garula”, dove è intervenuto l’elicottero di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bolotana coadiuvata dalla squadra di Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 19

Incendio anche a Cagliari, in località “Sa Illetta”, dove è intervenuto l’elicottero di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Cagliari coadiuvata da 2 squadre di volontari da Assemini e 1 squadra di vigili del fuoco . L’incendio ha bruciato una superficie molto limitata grazie al tempestivo intervento di tutte le componenti della macchina antincendio. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 19.