Durante la settimana di Ferragosto la Polizia Ferroviaria del Compartimento Sardegna ha effettuato controlli in tutto il territorio regionale ed in particolare dagli agenti del Compartimento Polfer di Cagliari, dei 3 posti Polfer di Oristano, Iglesias e Chilivani e delle sottosezioni di Sassari e Olbia.

Sono state controllate 444 persone, di cui 3 indagate per occupazione abusiva di edifici, 3 sanzioni amministrative elevate di cui 2 in materia di sicurezza ferroviaria.

I servizi sono stati intensificati con l’impiego di 55 pattuglie, 6 impiegate a bordo di treni nelle stazioni e 10 di scorta ai convogli ferroviari.

In particolare la Squadra di Polizia Giudiziaria ha proceduto alla denuncia di tre persone: un uomo e una donna italiani legati da vincolo di parentela e un cittadino extracomunitario, regolare, per l’occupazione abusiva di una casa cantoniera sita in località Decimomannu di proprietà delle Ferrovie dello Stato.