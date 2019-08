Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio della Polizia di Frontiera Aerea del’aeroporto di Cagliari-Elmas, durante un controllo congiunto con militari della Guardia di Finanza, hanno arrestato un nigeriano trovato in possesso di documenti falsi.

L’uomo è stato fermato all’interno dello scalo ed ha esibito un passaporto ed una patente di guida, entrambi rilasciati dalle autorità britanniche, recanti le generalità di Duncan Richie Smith, 42enne di Tottenham (Uk). Poiché i documenti presentavano delle evidenti anomalie, i poliziotti e i finanzieri hanno effettuato ad un controllo più accurato tramite i sistemi d’indagine in uso alle polizie di frontiera, che confermavano erano falsi.

Da un ulteriore controllo sulle Banche Dati di Polizia è emerso che l’uomo era stato identificato in altre circostanze, anche con differenti generalità, e già arrestato per reati in materia di documento falsi. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi e su disposizione del magistrato di turno, è stato trattenuto presso gli Uffici della Polizia di Frontiera in attesa del processo per direttissima previsto nella mattinata odierna.