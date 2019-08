Gli uomini della Guardia Costiera di Golfo Aranci, coordinati dal Comandante Angelo Filosa, stanno indagando per cercare di scoprire una scritta che ha imbrattato una roccia nell’Isola del Mortorio, all’interno dell’area tutelata del Parco dell’arcipelago della Maddalena, nel nord est della Sardegna.

Quello che appare come l’ennesimo deturpamento ambientale è stato rilanciato sui social e sulle testate giornalistiche locali. “I love Miguel”, si legge in un’inquadratura stretta in un video-storia su Instagram di una modella russa.

“Stiamo facendo tutte le verifiche del caso e da questa mattina gli uomini della Guardia Costiera stanno perlustrando il tratto di mare dell’isolotto per cercare di scoprire la scritta – dice all’ANSA il comandante – nel contempo abbiamo segnalato l’accaduto all’ente parco che ora effettuerà i controlli via terra. Se il deturpamento verrà confermato, tramite i profili web e social rintracceremo e perseguiremo, a norma di legge, chi ha imbrattato il bene ambientale collettivo”.