“L’Uomo contro l’Uomo, questo e’ quanto riesce a realizzare il governo regionale della Sardegna al pari del governo nazionale, sul vergognoso caso della fabbrica bombe rwm di Domusnovas”, denuncia Sardegna Pulita.

“Vuoi lavorare in Sardegna per dare da mangiare alla tua famiglia ?”, devi costruire bombe che serviranno a massacrare altri esseri umani innocenti, bambini, donne e uomini”, prosegue la nota.

“A distanza di oltre 4 anni del nostro impegno civico continuo, contro la produzione di ordigni di morte nella fabbrica Rwm di Domusnovas, per una riconversione di quel lavoro malato, l’indifferenza e complicita’ politica, regionale e nazionale, hanno solo prodotto il risultato di mettere uomo contro uomo”, di creare lo scontro, una guerrra locale tra poveri, non impegnandosi minimamente, neanche ad accennare la possibilita’ di discutere politicamente, progetti di lavoro alternativi, evitando cosi’, di dare dispiacere alla multinazionale tedesca Rehimetall e ai suoi lauti guadagni sul sangue degli altri”…”Questo, nonostante la Comunita’ Europea, mette a disposizione finanziamenti pubblici per le aziende che intendono riconvertire proprie produzioni dall’uso militare ad uso civile”, incalza la nota.

“Nessun impegno del governo nazionale a tal fine dopo il voto alla Camera dei Deputati, evitando di mettere a disposizione un capitolo di spesa per la riconversione della fabbrica, dopo la farsa del blocco temporaneo dell’esportazione bombe Rwm all’Arabia Saudita”, conclude la nota di Angelo Cremone di Sardegna Pulita.