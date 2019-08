Tre elicotteri del Corpo forestale stanno intervenendo in questi minuti per spegnere un incendio in località Crerighedda nel comune di Bono.

Le fiamme alimentate dal forte vento stanno devastando una zona boschiva. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bono.